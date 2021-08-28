Россияне начали массово избавляться от билетов на концерт солиста Rammstein

На сервисе Avito появились объявления о продаже билетов на концерт лидера немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, который должен выступить на музыкальном фестивале в Тверской области. Россияне начали избавляться от них после информации о том, что к музыканту пришла полиция. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Известия».

Билеты на концерт 29 августа выставили на продажу сразу несколько пользователей. Самый дешевый из них в секторе около сцены оценили в 1,5 тысячи рублей. За пять тысяч рублей можно приобрести пропуск на концерт, футболку и лотерейный билет, однако продавец готов поторговаться. В VIP-зону предложили попасть за четыре тысячи рублей.

Полицейские пришли к Линдеманну, когда он находился в селе Завидово Тверской области. Источник предположил, что визит правоохранительных органов стал причиной предупреждения о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса. Позже в полиции опровергли это заявление, отметив, что не имеют претензий к вокалисту.

Линдеманн является автором поэтических сборников «Нож» (Messer) и «В тихой ночи» (In stillen Nächten). Музыкант сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни «Любимый город».