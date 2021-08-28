В полиции высказались о претензиях к прибывшему в Россию лидеру Rammstein

Источник ТАСС: у полиции нет претензий к лидеру Rammstein Линдеманну по концерту в Твери

Сотрудники правоохранительных органов не имеют претензий к лидеру немецкой метал-группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который прибыл в Россию, чтобы выступить на музыкальном фестивале в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

«К лидеру группу Rammstein у правоохранительных органов претензий нет», — высказались там, тем самым не подтвердив ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Линдеманн получил предписание о недопустимости нарушения антиковидных ограничений.

Как уточняет агентство со ссылкой на пресс-службу музыкального фестиваля, мероприятие с участием немецкого исполнителя отменять на фоне интереса к нему со стороны силовиков не будут. К музыкальному событию, которое может собрать до десяти тысяч зрителей, несмотря на эпидемиологическую обстановку, готовятся в штатном режиме. «Фестиваль состоится, как и планировалось, в том числе с участием Тилля Линдеманна», — заключили в пресс-службе мероприятия.

Ранее сообщалось, что к лидеру Rammstein Линдеманну пришла полиция. Однако вопросы силовиков, которых заметили в номере отеля музыканта в селе Завидово Тверской области, были адресованы не к артисту, а организатору фестиваля бизнесмену Максиму Ларину.

По информации РЕН ТВ, полиция предупредила предпринимателя о незаконности проведения массового мероприятия и ответственности, которую он может понести в случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Но бизнесмен мог «прикрыться» фронтменом Rammstein и получить от скандала выгоду.