Лидера Rammstein «подставил» тверской бизнесмен

Лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, который приехал в Россию, чтобы выступить на фестивале, мог «подставить» организатор мероприятия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, бизнесмен из Твери Максим Ларин пытался провести фестиваль «Макларин за Родину», рассчитанный на десятки тысяч зрителей. В числе выступающих, которых предприниматель пригласил на мероприятие, были группа «Би-2» и лидер Rammstein. Если отечественный коллектив в итоге от выступления отказался, то немецкий исполнитель на фестиваль приехал.

Тем временем правоохранительные органы предупредили организатора фестиваля о незаконности проведения массового мероприятия и ответственности, которую он может понести в случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Как отмечает РЕН ТВ, бизнесмен мог «прикрыться» фронтменом Rammstein и получить от скандала выгоду, в том числе для личных целей.

Вопросы силовиков, которых ранее заметили в номере отеля Линдеманна в селе Завидово Тверской области, были адресованы не артисту, а организатору фестиваля. Лидера Rammstein группа сотрудников правоохранительных органов лишь предупредила о необходимости соблюдения ограничений на массовые мероприятия, также исполнителю выписали соответствующее предписание. В отношении тверского бизнесмена составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что Линдеманн станет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия подчеркнули, что артист будет «специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.