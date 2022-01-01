Названы грозящие обрушением в 2022 году валюты

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал валюты, грозящие обрушением в 2022 году. В первую очередь это турецкая лира, указал он, также снижение относительно курса доллара может ожидать узбекский сум, аргентинское песо и бразильский реал, передает агентство «Прайм».

«Лира стремительно дешевеет, государственные валютные резервы падают, ставка находится на уровне 14 процентов, иностранные инвесторы уже начинают уходить и даже бежать из турецких активов. При этом в самой экономике Турции не все так драматически плохо», — указал финансист.

По словам Сосновского, проблемы в Турции начались гораздо раньше 2020 года, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган проводит непредсказуемую экономическую политику.

Эксперт добавил, что он не рассматривает валюты стран Африки, поскольку даже в значимых странах ничего критичного и практически применимого для российского инвестора не происходит. Он рассмотрел государства с развивающимися экономиками, чьи доходы связаны с экспортом сырья и энергоносителей.

Так, это Узбекистан, ожидается, что сум будет плавно снижаться относительно доллара США в силу ключевой ставки в 14 процентов, роста доходов населения более 10 процентов в год и прогноза инфляции на уровне 9-10 процентов.

Кроме того, это Бразилия, там четыре месяца подряд наблюдается замедление роста экономики и прогнозируется снижение ключевой ставки, из-за чего реал продолжит падение к доллару, отметил Сосновский.

В Аргентине кризисные явления не прекращаются несколько десятилетий, а ставка находится на рекордном уровне в 38 процентов. С 2016 года песо обесценилось в шесть раз и продолжает спад, аналитики не видят завершения этого процесса в обозримом будущем, заключил эксперт.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова предсказала падение курса доллара. По словам финансиста, в долгосрочной перспективе положение доллара, вопреки позитивным прогнозам, связанным с повышением ставки ФРС, нестабильно.

