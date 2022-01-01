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Российским кораблям запретили судоходство по рекам Украины

На Украине вступил в силу закон о запрете доступа во внутренние воды для судов РФ

Фото: Pixabay

Российским кораблям запретили судоходство по рекам Украины, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2022 года, напоминает ТАСС.

Закон «О внутреннем водном транспорте» был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским еще в 2020 году, норма запрещает доступ грузовых судов России во внутренние воды страны.

К таковым относятся Днестр, Дунай, Днепр и ряд других рек. Документ регламентирует отношения в области судоходства и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства, а также регулирует вопрос о затонувших кораблях.

30 декабря 2020 года Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте», который регулирует отношения в области судоходства на территории Украины. Документ запрещает «судам, плавающим под флагом государства-агрессора», ходить по рекам страны. Отмечается, что данный закон направлен на имплементацию основных требований Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС).

Марина Совина
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