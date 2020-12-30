Президент Украины Владимир Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте», который регулирует отношения в области судоходства на территории Украины. Документ запрещает «судам, плавающим под флагом государства-агрессора» ходить по рекам страны. Отмечается, что данный закон направлен на имплементацию основных требований Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС).

Ранее Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал президент.

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение. В том же году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость от Украины. Киев попытался вернуть Донбасс силой, но безуспешно.

Украинские власти считают, что Россия оккупировала Крым и не подконтрольные им районы Донецкой и Луганской областей. Москва отвергает претензии.