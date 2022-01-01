Врач-терапевт назвал быстрый способ избавиться от похмелья

Врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал россиянам быстрый способ избавиться от новогоднего похмелья. Об этом он рассказал в беседе радио «Sputnik».

По словам Кондрахина, если дело дошло до алкогольного отравления, то наутро следует «завести» организм с помощью легкой пищи — например, куриного бульона. «Надо "включить" печень, желудок и кишечник. Самое простое, с помощью чего это можно сделать, — куриный бульон. Также подойдет суп, например, борщ», — сказал эксперт. Он отметил, что система пищеварения работает только тогда, когда в ней есть еда. Если она отравлена алкоголем и в ней нет еды, то ей плохо. Если возникает сильное отвращение к еде, то стоит больше лежать — так почки оперативнее очистят организм от токсинов, сообщил врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала способ медленнее пьянеть на новогоднем застолье. По его словам, за час-полтора до празднования стоит выпить 20-30 граммов алкоголя. Это подготовит печень к выработке необходимых ферментов. Также необходимо тщательно спланировать, какой алкоголь будет на столе. Нужно выбирать напитки исключительно из одного сырья: пшеницы, винограда и так далее.