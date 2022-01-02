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Перед смертельным ДТП под Рязанью автобус попал еще в одну аварию

«112»: автобус перед аварией с пятью погибшими под Рязанью попал еще в одно ДТП

Автобус, попавший под Рязанью в смертельную аварию, в результате которой скончались пять человек, перед этим попал в еще одно ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что автобус выехал со станции «Саларьево» в 21:15. Через два часа автобус задел другой автомобиль. В результате первого ДТП никто не пострадал, но пришлось вызывать сотрудников ГИБДД.

По словам пассажиров, транспортное средство во время поездки сильно трясло, а его задние оси сильно прыгали. После остановки водитель поехал с большой скоростью, а в 5:43 утра автобус врезался в опору моста на 270-м километре трассы «Каспий».

Ранее стала известна причина ДТП с автобусом под Рязанью. По данным оперштаба на месте ЧС, водитель не справился с управлением на замерзшей дороге и столкнулся с опорой железнодорожного моста.

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Никита Абрамов
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