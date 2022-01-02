Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа причина ДТП с пятью погибшими под Рязанью

«Интерфакс»: сильный гололед стал причиной ДТП с автобусом с 5 погибшими под Рязанью

Фото: pixabay.com

ДТП с автобусом под Рязанью, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за сильного гололеда. Такую причину «Интерфаксу» назвали в оперштабе на месте ЧС.

«По уточненным данным водитель не справился с управлением на замерзшей дороге и допустил столкновение с опорой», — сказал собеседник агентства.

ДТП с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Астрахань, произошло рано утром 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
К Земле приблизится опаснейший астероид
Опубликовано видео с места смертельной аварии с автобусом под Рязанью
Новогодние волк и заяц из советского мультфильма развеселили россиян
Россиянин Медведев уступил французу Умберу во встрече группового этапа ATP Cup
Россиянам аннулируют бумажные паспорта при выдаче электронных
Названа причина ДТП с пятью погибшими под Рязанью
Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью
Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года
Врач назвал снижающий давление напиток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter