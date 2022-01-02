Названа причина ДТП с пятью погибшими под Рязанью

ДТП с автобусом под Рязанью, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за сильного гололеда. Такую причину «Интерфаксу» назвали в оперштабе на месте ЧС.

«По уточненным данным водитель не справился с управлением на замерзшей дороге и допустил столкновение с опорой», — сказал собеседник агентства.

ДТП с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Астрахань, произошло рано утром 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.