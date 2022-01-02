Последний исполнитель роли Джеймса Бонда получил рыцарский орден

Британский актер Дэниел Крейг, последним сыгравший роль Джеймса Бонда в одноименном цикле фильмов, получил рыцарский орден Святых Михаила и Георгия, как и его киногерой по сюжету. Об этом свидетельствует документ на сайте правительства Великобритании.

Так, Крейг стал кавалером ордена за заслуги в кино и театре, его титул — это наименьшая степень старшинства данной награды. Согласно сюжету книги Яна Флеминга, Джеймс Бонд получил орден Святых Михаила и Георгия в 1953 году.

Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами был награжден ряд политиков и дипломатов. Например, Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, удостоился Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена в стране.

Ранее в декабре историк кино и сценарист Филипп Дюран раскрыл, что новым агентом 007 будет не женщина. По его словам, следующий артист, который сыграет Джеймса Бонда, придаст образу новые неожиданные черты и должен удивить публику.