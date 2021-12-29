Историк кино раскрыл пол следующего Джеймса Бонда

Следующий артист, который сыграет Джеймса Бонда после того, как эту роль оставил британский актер Дэниэл Крэйг, должен удивить публику. Об этом заявил известный писатель, историк кино и сценарист Филипп Дюран в интервью для «Известий».

Он раскрыл, что новым агентом 007 будет не женщина. «Все привыкли считать, что Джеймсом Бондом должен быть мужчина. Не суть важно, какого цвета будет у него кожа — черного, белого или желтого. Нужен превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты. Думаю, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится. Или вообще перезапустят весь проект», — рассказал Дюран.

Он также предположил, что поклонники бондианы получат ответ о перезапуске серии фильмов о Джеймсе Бонде примерно через три-четыре года.

Ранее продюсер и правообладательница бондианы Барбара Брокколи оценила возможность сделать Джеймса Бонда небинарной персоной после ухода актера Дэниела Крэйга. Брокколи заявила, что не следует принудительно менять пол персонажей, ставших классическими, но отметила, что необходимо писать больше новых ролей для женщин-актрис.

Премьера картины «Не время умирать» состоялась 28 сентября этого года. Фильм стал последней лентой франшизы, в которой главную роль сыграл британский актер Дэниел Крейг.