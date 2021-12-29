Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Историк кино раскрыл пол следующего Джеймса Бонда

Историк кино Филипп Дюран рассказал, каким будет следующий Джеймс Бонд

Кадр: Фильм «Не время умирать»

Следующий артист, который сыграет Джеймса Бонда после того, как эту роль оставил британский актер Дэниэл Крэйг, должен удивить публику. Об этом заявил известный писатель, историк кино и сценарист Филипп Дюран в интервью для «Известий».

Он раскрыл, что новым агентом 007 будет не женщина. «Все привыкли считать, что Джеймсом Бондом должен быть мужчина. Не суть важно, какого цвета будет у него кожа — черного, белого или желтого. Нужен превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты. Думаю, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится. Или вообще перезапустят весь проект», — рассказал Дюран.

Материалы по теме:
«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию» Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию»Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
7 октября
Не, время умирать. Как юбилейный фильм бондианы навсегда уничтожил образ агента 007?
Не, время умирать.Как юбилейный фильм бондианы навсегда уничтожил образ агента 007?
2 октября

Он также предположил, что поклонники бондианы получат ответ о перезапуске серии фильмов о Джеймсе Бонде примерно через три-четыре года.

Ранее продюсер и правообладательница бондианы Барбара Брокколи оценила возможность сделать Джеймса Бонда небинарной персоной после ухода актера Дэниела Крэйга. Брокколи заявила, что не следует принудительно менять пол персонажей, ставших классическими, но отметила, что необходимо писать больше новых ролей для женщин-актрис.

Премьера картины «Не время умирать» состоялась 28 сентября этого года. Фильм стал последней лентой франшизы, в которой главную роль сыграл британский актер Дэниел Крейг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В Совфеде высказались о возможности возвращения смертной казни в России
Популярный комик рассказал о доходах в КВН
Турция создаст замену российским С-400
В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России
Теща и зять спрятали тело задушенной ими россиянки в болоте и получили срок
Путин внес в Государственную Думу законопроект о гражданстве
Историк кино раскрыл пол следующего Джеймса Бонда
В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане при талибах
На пешеходном переходе в Москве водитель сбил двух женщин
Чубайс назвал важнейшее достижение России
Москвичей предупредили о предновогодних девятибалльных пробках
На молодежном чемпионате мира побили рекорд Гретцки
Стали известны подробности о замерзшем насмерть российском школьнике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter