В Великобритании обвинили Россию в кибератаке

Отставной маршал британский авиации Эдвард Стрингер допустил, что Россия, Китай, Иран или КНДР могли стоять за осуществленной в марте прошлого года кибератакой, которой подверглись компьютеры Академии Минобороны Соединенного Королевства. Об этом он заявил телеканалу Sky News.

Маршал Великобритании обвинил указанные страны в том, что они могли стоять за атакой. «Но это также мог быть кто-то, искавший уязвимости для осуществления атаки с помощью вируса-вымогателя, то есть просто обычная криминальная группировка», — добавил Стрингер.

Бывший глава академии отметил, что злоумышленники не смогли проникнуть в компьютерную сеть других учреждений британского Минобороны или получить доступ к информации, представляющей значительную ценность. При этом он предположил, что именно это могло стать главной целью.

В октябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна будет осуществлять кибератаки в ответ на аналогичные нападения со стороны «враждебных государств», таких как Россия. Уоллес также рассказал, что офис Национальных кибернетических сил Великобритании будет построен на северо-западе Англии в графстве Ланкашир.