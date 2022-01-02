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Хакеры украли 15 NFT-токенов с обезьянами на сумму два миллиона долларов

The Sun: урон от кибератаки на владельца 15 NFT-токенов оценивается в $2 млн

Скриншот: Google

Хакеры в ходе кибератаки украли 15 изображений со «скучающими обезьянами» в виде NFT-токенов на сумму 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Коллекционер токенов Тодд Крамер описал ночь цифрового рейда как худшую в своей жизни. Кибератака произошла 30 декабря прошлого года. Крамер рассказал изданию, что хакеры получили доступ к его облачному блокчейн-хранилищу, на котором находились изображения, и затем вывели их на другие аккаунты. Об этом он рассказал в личном Twitter-аккаунте.

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2 декабря

На момент 2 января, Крамер с помощью NFT-сообщества смог вернуть доступ лишь к двум из 15 потерянных токенов. Общий урон владельца «скучающих обезьян» от хакерской атаки приблизительно оценивается в 2,2 миллиона долларов. Подсчет точной суммы усложняется высокой волатильностью самих токенов на крипторынке.

22 декабря прошлого года на аукционе Aguttes продали первое в мире SMS-сообщение в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом «Merry Christmas» («Счастливого Рождества») за 132 680 евро. Именно эти слова 3 декабря 1992 года со своего компьютера отправил инженер компании Vodafone Нил Папуорт (Neil Papworth). Получателем был его коллега Ричард Джарвис (Richard Jarvis) — он принял эту СМС на своем телефоне Orbitel.

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Дмитрий Сотак
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