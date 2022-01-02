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Мошенник занялся шантажом девушек в Instagram от лица спикера парламента Чечни

Спикер парламента Чечни Даудов заявил, что мошенник шантажирует девушек от его лица

Фото: @lord_095

Мошенник создал фейковый аккаунт в Instagram и начал шантажировать пользователей от лица спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом сам Даудов сообщил на странице в соцсети.

По его словам, неизвестный занимается противоправной деятельностью — пишет юзерам, старается войти к ним в доверие, выпрашивает фотографии у доверчивых девушек, а затем шантажирует жертв, выманивая у них деньги.

«Известно о случаях давления и вымогательства крупных сумм денег через виртуальные платежные системы», — заявил спикер парламента. Он отметил, что уже обратился в специальные службы для принятия соответствующих мер, и выразил надежду, что злоумышленник будет найден в ближайшее время.

Даудов призвал подписчиков не терять бдительность и не идти на поводу у мошенников. Он напомнил, что у него есть единственный аккаунт в Instagram, отмеченный знаком верификации.

31 декабря прошлого года сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров и его родители были объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Соответствующее решение подписал уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев.

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Варвара Кошечкина
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