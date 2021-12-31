Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров и его родители стали заслуженными правозащитниками

Рамзан Кадыров и его родители объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики

Фото: grozny.tv

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его родители объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный».

Соответствующее решение подписал уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. Так, Рамзан Кадыров награжден «за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа». Нухажиев обозначил заслуги главы республики в социально-экономическую и политическую структуры Чечни, а также обратил внимание на его мужество и патриотизм.

Отец главы региона, первый президент Чечни Ахмат Кадыров, посмертно награжден за «беспримерное мужество и стойкость в защите прав чеченского народа, беззаветную преданность национальным традициям, исламским ценностям, за проявленную государственную мудрость и стоическое терпение». Помимо этого, отмечается вклад первого президента республики в защиту прав народа Чечни на собственный исторический выбор.

Мать руководителя республики Аймани Кадырова удостоена награды «за выдающиеся заслуги в защите прав граждан». Согласно распоряжению, Кадырова внесла большой вклад в оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также отмечается ее многолетняя активная благотворительная и общественная деятельность.

Ранее министр культуры Чечни 22-летняя Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА
США построят секретный зал для суда в тюрьме Гуантанамо
В Госдуме оценили угрозу военного столкновения для России
В Кузбассе задержали одного из вымогателей «дани» у военнослужащих
Психолог раскрыла способ бросить курить с Нового года
Украинский депутат скрыл 41 квартиру и оправдался неумением заполнять декларацию
Кадыров и его родители стали заслуженными правозащитниками
На российское кино выделят более пяти миллиардов рублей
Захарова рассказала про новогодний «антикорпоратив» в МИД
Зеленский решил переименовать свою партию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter