Кадыров и его родители стали заслуженными правозащитниками

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его родители объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный».

Соответствующее решение подписал уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. Так, Рамзан Кадыров награжден «за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа». Нухажиев обозначил заслуги главы республики в социально-экономическую и политическую структуры Чечни, а также обратил внимание на его мужество и патриотизм.

Отец главы региона, первый президент Чечни Ахмат Кадыров, посмертно награжден за «беспримерное мужество и стойкость в защите прав чеченского народа, беззаветную преданность национальным традициям, исламским ценностям, за проявленную государственную мудрость и стоическое терпение». Помимо этого, отмечается вклад первого президента республики в защиту прав народа Чечни на собственный исторический выбор.

Мать руководителя республики Аймани Кадырова удостоена награды «за выдающиеся заслуги в защите прав граждан». Согласно распоряжению, Кадырова внесла большой вклад в оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также отмечается ее многолетняя активная благотворительная и общественная деятельность.

Ранее министр культуры Чечни 22-летняя Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне.