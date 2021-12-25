Дочь Рамзана Кадырова получила медаль «За защиту прав человека»

Министр культуры Чечни 22-летняя Айшат Кадырова, дочь главы региона Рамзана Кадырова, получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне, сообщает сайт телерадиокомпании «Грозный».

Поводами для награждения названы «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики», укрепление взаимодействия между властью и гражданским обществом, а также высокий профессионализм и популяризация культурно-исторического наследия Чечни.

Ранее в декабре Айшат Кадырову наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». На пост министра культуры она была назначена осенью этого года. За год до назначения ее приняли на должность первого замглавы министерства.

Также в этом году министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Чечни стал Турпал-Али Ибрагимов, двоюродный брат Рамзана Кадырова. На этом посту он сменил племянника главы Чечни 24-летнего Хамзата Кадырова. А в марте Хас-Магомед Кадыров, родственник Кадырова и экс-руководитель администрации главы и правительства республики, был назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного.

Год назад начальником департамента дошкольного образования в Грозном стала 20-летняя Хадижат Кадырова, еще одна дочь главы региона.