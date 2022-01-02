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Раскрыты детали поимки танцевавшего после убийства возлюбленной россиянина

«АиФ»: подозреваемый в убийстве девушки в Новосибирске хотел попасть на ее похороны

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Россиянина, подозреваемого в убийстве своей 23-летней возлюбленной в Новосибирске поймали спустя два дня после инцидента. Он был у родственников в Ордынском районе, а 1 января приехал обратно в Новосибирск, чтобы попасть на похороны своей жертвы. Такие детали раскрыли «Аргументам и фактам Новосибирск» знакомые убитой.

Полиции мужчину сдала собственная мать, он был в состоянии наркотического опьянения. Родственница убитой рассказала, что молодой человек был уволен с работы, пристрастился к запрещенным веществам, «сидел дома, деградировать стал». Пара была знакома около девяти лет, однажды расставалась, однако после этого молодые люди снова начали жить вместе. В последнее время подозреваемый сильно избивал девушку, она его бросила.

Убийство произошло 30 декабря. 25-летний подозреваемый зарезал свою возлюбленную у лифта в подъезде жилого дома. Преступление попало на камеру видеонаблюдения, перед которой подозреваемый после совершения преступления начал позировать и танцевать. Полицейские задержали его 1 января. Возбуждено уголовное дело.

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Марина Совина
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