Россиянин под Новый год зарезал возлюбленную у лифта и станцевал на камеру

В Новосибирске мужчина зарезал свою возлюбленную у лифта в подъезде жилого дома. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел в обеденное время 30 декабря на улице Печатников в Советском районе города. По версии следствия, между ранее судимым безработным 25-летним подозреваемым и его 23-летней сожительницей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес возлюбленной не менее шести колото-резаных ранений. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Как пишет «Комсомольская правда», убийство попало на камеру видеонаблюдения, перед которой подозреваемый после совершения преступления начал позировать и танцевать. Полицейские задержали его 1 января. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины и условия произошедшего, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Татарстане россиянин предстанет перед судом за убийство соперника в баре. По данным следствия, в ночь на 29 августа в баре на улице Набережной поселка Октябрьский обвиняемый общался с сотрудницей питейного заведения и ее знакомой. Внезапно находившийся там же 46-летний мужчина устроил с сотрудницей бара ссору. Недовольный таким поведением клиента мужчина заступился за нее. В результате вспыхнул конфликт, в ходе которого россиянин расстрелял соперника из самодельного пистолета.