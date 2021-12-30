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Россиянин убил соперника из самодельного пистолета после ссоры в баре

В Татарстане будут судить россиянина за убийство соперника в баре

Фото: Globallookpress.com

В Республике Татарстан россиянин предстанет перед судом за убийство соперника в баре. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 29 августа в баре на улице Набережной поселка Октябрьский обвиняемый общался с сотрудницей питейного заведения и ее знакомой. Внезапно находившийся там же 46-летний мужчина устроил с сотрудницей бара ссору. Недовольный таким поведением клиента мужчина заступился за нее. В результате вспыхнул конфликт, в ходе которого россиянин расстрелял соперника из самодельного пистолета.

Тот скончался от нескольких полученных ран. СКР возбудил и расследовал уголовное дело об убийстве. Обвиняемый был помещен в СИЗО, по месту жительства прошли обыски. Следствием была собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

29 декабря сообщалось, что суд арестовал на два месяца анестезиолога Андрея Мирошниченко, устроившего стрельбу в больнице Светлограда в Ставропольском крае.

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Владимир Седов
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