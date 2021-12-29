Устроившего стрельбу в больнице Светлограда арестовали на два месяца

Анестезиолога Андрея Мирошниченко, устроившего стрельбу в больнице Светлограда, суд арестовал на два месяца. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 декабря, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

В отношении Мирошниченко возбуждены сразу два уголовных дела — по статьям «Хулиганство» и «Незаконное хранение оружия» — у врача при обыске дома нашли небольшой арсенал: помимо официально зарегистрированных четырех единиц оружия, у него обнаружили самодельный обрез, спрятанный в стене, и пистолет в ящике, который лежал рядом с домом.

По некоторым данным, у явившегося на разборки с женой доктора нашли и наркотики, но официального подтверждения этой информации нет. Ранее стало известно, чем был вооружен врач: у него был охолощенный автомат Калашникова, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

В больницу в Светлограде Ставропольского края вооруженный мужчина ворвался днем во вторник, 28 декабря. Анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел с оружием в поликлинику Петровской районной больницы для выяснения отношений со своей женой, которая работает там же.

В момент, когда Мирошниченко вошел в кабинет к жене, остальные врачи либо сбежали из помещения, либо закрылись в кабинетах. Раздались несколько выстрелов — предполагается, что врач стрелял в стены и потолок. Стрелок сдался после переговоров с полицией. Никто не пострадал.