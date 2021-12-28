В МВД раскрыли подробности задержания стрелка в больнице на Ставрополье

Раскрыты подробности задержания врача-анестезиолога больницы на Ставрополье, который открыл стрельбу в одном из кабинетов. Их «Ленте.ру» во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Стрелка, Андрея Мирошниченко, задержали патрульные, пострадавших нет. В то же время источник ТАСС утверждает, что задержали анестезиолога сотрудники Росгвардии, и оружия при нем не было — только петарды.

Вооруженный мужчина ворвался в больницу в городе Светлограде Ставропольского края во вторник, 28 декабря. Анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел с оружием в поликлинику Петровской районной больницы для выяснения отношений со своей женой, которая работает там же.

В момент, когда Мирошниченко вошел в кабинет к жене, остальные врачи либо сбежали из помещения, либо закрылись в кабинетах. Позже он сдался после переговоров с полицией. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Instagram заявил, что мужчина был пьян.