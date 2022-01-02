Пострадавшая в смертельном ДТП под Рязанью рассказала подробности происшествия

Одна из пострадавших в смертельной аварии с автобусом под Рязанью, в результате которой погибли пять человек, раскрыла подробности происшествия. О них она рассказала телеканалу РЕН ТВ.

По словам женщины, пассажирам пришлось ломать окна, чтобы вылезти из салона автобуса, так как двери оказались заблокированы. «Все произошло очень быстро, все спали. Двери мы не могли открыть, нам пришлось ломать окно», — передает слова попавшей в ДТП телеканал.

Ранее была названа причина ДТП с автобусом под Рязанью. Так, по данным оперштаба на месте ЧС, водитель не справился с управлением на замерзшей дороге и допустил столкновение с опорой железнодорожного моста.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва — Астрахань возле села Вослебово Скопинского района произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 21 пострадал. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.