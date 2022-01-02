Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Рязанью

УМВД по Рязанской области: ведомство проводит проверку смертельного ДТП с автобусом

Фото: Telegram-канал Mash

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Министерства внутренних дел России (УМВД) по Рязанской области.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении УМВД.

Отмечается, что ведомство проводит проверку происшествия. Так, в ходе нее оценят соблюдение перевозчиком требований пассажирских перевозок, а также проверят организацию, которая ответственна за состояние дороги, на добросовестность исполнения обязанностей. Также сообщалось, что проверку начала и прокуратура Астраханской области.

Ранее пострадавшая в смертельном ДТП под Рязанью рассказала подробности происшествия. По словам женщины, пассажирам пришлось ломать окна автобуса, чтобы вылезти из салона.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге МоскваАстрахань возле села Вослебово Скопинского района произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 21 пострадал. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Астроном оценил опасность сближения с Землей опаснейшего астероида
Шеф-повар поделился древним рецептом для улучшения настроения и состояния
Капризов установил рекорд НХЛ в 21-градусный мороз
Британскому принцу пригрозили лишением титула из-за иска об изнасиловании
Лицо актера-политзаключенного из Мьянмы признали самым красивым в мире
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Рязанью
В МЧС открестились от прогноза о приближении к Земле опаснейшего астероида
Раскрыты ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса
США пообещали помочь Афганистану справиться с кризисом
Перед смертельным ДТП под Рязанью автобус попал еще в одну аварию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter