Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Рязанью

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Министерства внутренних дел России (УМВД) по Рязанской области.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении УМВД.

Отмечается, что ведомство проводит проверку происшествия. Так, в ходе нее оценят соблюдение перевозчиком требований пассажирских перевозок, а также проверят организацию, которая ответственна за состояние дороги, на добросовестность исполнения обязанностей. Также сообщалось, что проверку начала и прокуратура Астраханской области.

Ранее пострадавшая в смертельном ДТП под Рязанью рассказала подробности происшествия. По словам женщины, пассажирам пришлось ломать окна автобуса, чтобы вылезти из салона.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва — Астрахань возле села Вослебово Скопинского района произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 21 пострадал. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.