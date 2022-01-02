В России оценили заявление Финляндии о вступлении в НАТО

Заявление властей Финляндии о возможности страны подать заявку на вступление в НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как оно является традиционной риторикой. Так его оценил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что у страны есть возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. В свою очередь во время новогоднего обращение президент Саули Ниинисте напомнил, что Финляндия вправе подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Тимофеев объяснил, что считает это обычным заявлением. По его словам, дискуссии о вступлении Финляндии в НАТО велись внутри страны еще до украинского кризиса.

«Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — сказал эксперт.

Согласно другому мнению, отметил он, членство Финляндии в НАТО может помочь ей стать полноценной частью сообщества безопасности. Однако это ухудшит отношения с Россией, что приведет к проблемам с безопасностью.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине при выстраивании отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза (ЕС), но не является членом альянса. Он объяснил, что не исключает возможность Украины стать членом НАТО, однако подчеркнул, что для России это будет являться красной чертой.