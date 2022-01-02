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В России оценили заявление Финляндии о вступлении в НАТО

Эксперт РСМД Тимофеев: заявление Финляндии о вступлении в НАТО является риторикой

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Заявление властей Финляндии о возможности страны подать заявку на вступление в НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как оно является традиционной риторикой. Так его оценил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что у страны есть возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. В свою очередь во время новогоднего обращение президент Саули Ниинисте напомнил, что Финляндия вправе подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Тимофеев объяснил, что считает это обычным заявлением. По его словам, дискуссии о вступлении Финляндии в НАТО велись внутри страны еще до украинского кризиса.

«Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — сказал эксперт.

Согласно другому мнению, отметил он, членство Финляндии в НАТО может помочь ей стать полноценной частью сообщества безопасности. Однако это ухудшит отношения с Россией, что приведет к проблемам с безопасностью.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине при выстраивании отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза (ЕС), но не является членом альянса. Он объяснил, что не исключает возможность Украины стать членом НАТО, однако подчеркнул, что для России это будет являться красной чертой.

Никита Абрамов
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