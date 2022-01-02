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В Израиле вакцинируют население от COVID-19 четвертой дозой

Премьер Израиля Беннет сообщил, что в стране вакцинируют людей от COVID-19 четвертой дозой

Фото: Nir Elias / Reuters

В Израиле принято решение вакцинировать от COVID-19 четвертой дозой население старше 60 лет и медицинского персонала. Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннет, передает РИА Новости.

По его словам, недавно генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал его и министра здравоохранения Ницана Горовица о своем решении разрешить четвертую дозы вакцины для людей старше 60 лет и медицинского персонала. «Если прошли по крайней мере 4 месяца с момента получения предыдущей прививки», — сказал Беннет.

Ранее первый в мире случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом зарегистрировали в Израиле. Случай, получивший название «флурона», выявили у одной из рожениц, которая не была привита. По приезде в клинику у женщины были диагностированы грипп и COVID-19 — одновременное заболевание двумя вирусами также подтвердили повторные анализы.

Марина Совина
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