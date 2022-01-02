Путин наградил орденом гражданина Германии

Президент России Владимир Путин наградил орденами двух российских дипломатов и гражданина Германии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Орден дружбы присвоен послу РФ в Канаде Олегу Степанову. Орден почета, в свою очередь, получил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев.

Кроме того, президент наградил Орденом дружбы гражданина Германии Хельмута Хана, председателя общественной организации «Форум имени Р.Коха и И.И.Мечникова».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников за вклад в борьбу с распространением коронавируса. В документе говорится, что медики награждены в том числе за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получат девять специалистов, орден Пирогова — 18 и медаль Луки Крымского — 36 медиков и врачей.