Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников за вклад в борьбу с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что медики награждены в том числе за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Так, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получат девять специалистов, орден Пирогова — 18 и медаль Луки Крымского — 36 медиков и врачей.

В конце декабря Путин поручил правительству продолжить выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19. Глава государства также распорядился установить медикам и работникам, контактирующим с зараженными, выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января.