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В WWF предрекли холодный 2022 год по всей Земле

Директор климатической программы WWF Кокорин: 2022 год будет холоднее, чем 2020-й

Фото: Spencer Platt / Getty Images

2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020-й, предрек директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Его слова приводит URA.RU.

По словам специалиста, это произойдет из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана. Это поспособствует понижению средней температуры на всей планете.

Он отметил, что понижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением. «Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс», — добавил он.

Ранее завкафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ее ведущий научный сотрудник Михаил Локощенко заявили, что аномально теплые погодные условия в начале зимы можно считать проявлением последствий глобального потепления. В будущем подобные температуры будут фиксировать в России чаще.

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Никита Абрамов
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