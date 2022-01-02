В WWF предрекли холодный 2022 год по всей Земле

2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020-й, предрек директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Его слова приводит URA.RU.

По словам специалиста, это произойдет из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана. Это поспособствует понижению средней температуры на всей планете.

Он отметил, что понижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением. «Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс», — добавил он.

Ранее завкафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ее ведущий научный сотрудник Михаил Локощенко заявили, что аномально теплые погодные условия в начале зимы можно считать проявлением последствий глобального потепления. В будущем подобные температуры будут фиксировать в России чаще.