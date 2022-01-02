Невролог предупредила 30-летних россиян о риске инсульта

Заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич заявила, что инсульт может произойти не только у пожилых людей, но и у молодых. Она объяснила, с чем это связано, в интервью «ДокторПитер.ру».

Врач предупредила 30-летних россиян о риске инсульта и заявила, что к нему может привести резкий подъем или падение артериального давления, а также нарушение ритма сердца. Она объяснила, что в группу риска входят молодые люди с сосудистыми аномалиями, ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, диабете и прочими хроническими заболеваниями.

Невролог напомнила, что первыми симптомами приступа являются головокружение, сбой в координации движений, двоение перед глазами онемение конечностей, а также перекос лица, более известный как «кривая улыбка». При первых признаках инсульта необходимо вызвать скорую помощь и не заниматься самолечением, поскольку в первые четыре часа после приступа лечение наиболее эффективно.

«Если давление выше 140/90 миллиметров ртутного столба или выше привычного для этого человека, нужно дать препарат, который понижает давление, но предварительно уточнить, не принимал ли он его недавно самостоятельно. И нет ли на него непереносимости, с этим также нужно быть крайне аккуратным», — посоветовала медик.

Ранее россиянам назвали способ предотвратить инсульт. Невролог Марьяна Абезиванова заявила, что здоровый образ жизни помогает избежать до 80 процентов сердечных приступов.