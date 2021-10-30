Россиянам назвали способы предотвратить инсульт

Врач-невролог Марьяна Абезиванова назвала россиянам способы, с помощью которых можно предотвратить инсульт. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни. Своими советами медик поделилась в интервью РИАМО.

Врач посоветовала уделять внимание своему здоровью, отметив, что здоровый образ жизни может предотвратить до 80 процентов инсультов. Необходимо следить за питанием, не курить, не употреблять много алкоголя, контролировать вес и содержание сахара и холестерина в крови. Невролог уточнила, что в рацион нужно добавлять много фруктов, овощей, а также употреблять мясо птицы, орехи, цельнозерновые и бобовые продукты.

Чтобы избежать инсульта, необходимо снизить потребление красного мяса и других продуктов с насыщенными жирами. Навредить организму может и большое количество соли — безопасная доза находится на уровне шести граммов в день. Для предотвращения инсульта в образе жизни должна быть умеренная физическая нагрузка — примерно 150 минут в неделю.

Ранее ученые выяснили, что при отказе от ряда продуктов, может значительно снизиться риск развития инсульта. Более низкий риск ишемического инсульта связан с частым употреблением фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта. Проблемы могут вызвать диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров.