Названы снижающие на 80 процентов риск инсульта продукты

Ученые выяснили, что при следовании определенной диете, предусматривающую отказ от ряда продуктов, может значительно снизиться риск развития инсульта, сообщает Еxpress. Они назвали меню, помогающее обезопасить человека от необратимых последствий заболевания сердечно-сосудистой системы на 80 процентов.

В статье упоминается Европейское перспективное исследование рака и питания (EPIC), в котором сказано, что инсульт возникает, когда приток крови к мозгу блокируется, что, в свою очередь, препятствует поступлению кислорода в ткани мозга. Отмечается, что чем раньше человек получит лечение от инсульта, тем меньше повреждений получит его мозг.

«Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров связаны с инсультом и иными сердечными заболеваниями», — заявили исследователи. Помимо этого, эксперты предостерегли от злоупотребления солью, поскольку она может повысить уровень артериального давления. Исследование показало, что более частое употребление фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта было связано с более низким риском ишемического инсульта, но не геморрагического инсульта.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать инфаркты и инсульты. Он отметил, что самостоятельное лечение подобными препаратами чревато инфарктом, инсультом и острой почечной недостаточностью из-за снижения перфузионного давления в коронарных сосудах сердца.