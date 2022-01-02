В еще одном российском регионе выявили омикрон-штамм

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в республики выявили омикрон-штаммом коронавируса. О первом случае заражения этой мутацией в еще одном российском регионе он рассказал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Охлопков рассказал, что омикрон обнаружили у вернувшейся из Франции женщины. Положительный результат теста передали в Карелию из Санкт-Петербурга. По словам министра, у пациентки нет жалоб, ее состояние удовлетворительное.

Министр также добавил, что российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала свою эффективность против омикрон-штамма и призвал жителей республики вакцинироваться. Он напомнил, что новая мутация коронавируса заразнее остальных и распространяется гораздо быстрее.

«Сразу хочу предупредить: если жители республики, до сих пор не позаботившиеся о вакцинации, не привьются в ближайшее время, взрывной рост числа инфицированных и заболевших коронавирусом нам трудно будет остановить», — заключил Охлопков.

Согласно данным Роспотребнадзора на 30 декабря 2021 года, в России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом. Глава ведомства Анна Попова отметила, что заболевшие новой мутацией граждане — это те, кто приехал из-за границы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, зафиксированный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 обозначили греческой буквой «омикрон».