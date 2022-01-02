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Принц Уильям рассказал о своем самом разочаровывающем подарке для Кейт Миддлтон

Принц Уильям подарил Кейт Миддлтон бинокль и разочаровал ее

Фото: Yui Mok / Reuters

Британский принц Уильям (Prince William) признался в покупке самого разочаровывающего подарка для жены, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон (Kate Middleton). Об этом пишет The Sun со ссылкой на радио BBC Radio Five Live.

В одном из выпусков подкаста бывшего нападающего сборной Великобритании Питера Крауча на британском радио принц Уильям рассказал, что однажды сделал жене ужасный подарок, о котором Кейт ему постоянно напоминает.

Так, еще до женитьбы, на ранней стадии ухаживаний, герцог Кембриджский во время прогулки решил подарить Кейт бинокль. «Все пошло не так. Честно говоря, я понятия не имею, зачем я купил ей бинокль, тогда мне казалось, что это хорошая идея», — объяснил свой поступок Уильям.

Ранее в ноябре 2021 года сообщалось, что принц Уильям довел свою будущую супругу Кейт Миддлтон до слез, отказавшись встречать с ней Новый год в начале их романа. В 2006 году молодой человек пообещал девушке, что встретит праздник вместе с ней, но в итоге предпочел остаться со своей семьей в Сандрингеме.

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Дарья Рыбак
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