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Принц Уильям довел Кейт Миддлтон до слез

Принц Уильям отказался встречать Новый год с Кейт Миддлтон и довел ее до слез
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Фото: Pool / Globallookpress.com

Британский принц Уильям (Prince William) довел свою будущую супругу Кейт Миддлтон (Kate Middleton) до слез, отказавшись встречать с ней Новый год в начале их романа, пишет Daily Express со ссылкой на книгу королевского биографа Кэти Николл (Katie Nicholl).

Молодой человек в 2006 году пообещал девушке, что встретит Новый год с ней, но в итоге предпочел остаться со своей семьей. По договоренности принц должен был отпраздновать Рождество в Сандрингеме, как это принято в королевской семье, а затем поехать в семейный дом Кейт на Новый год. Миддлтон была расстроена, когда ее возлюбленный передумал. Принц Уияльм довел ее до слез.

Ранее герцогиня и герцог Кембриджские вышли в свет в старой одежде, в которой уже появлялись на публике несколько лет назад. Папарацци засняли 39-летних супругов во время визита на премию в области экологии Earthshot Awards в Лондоне. Кейт Миддлтон запечатлели в плиссированном платье длины макси, а принца Уильяма сфотографировали в темно-зеленом бархатном пиджаке.

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