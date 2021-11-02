Кейт Миддлтон вышла на публику в платье за сотни тысяч рублей и старых туфлях

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на саммите ООН по климату COP26 в Глазго в наряде за сотни тысяч рублей и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Так, 39-летняя Кейт Миддлтон вышла на публику в синем платье по фигуре длины миди с акцентными плечами. Стоимость наряда бренда Eponine составляет 2400 фунтов стерлингов (234 тысячи рублей). Свой образ жена принца Уильяма дополнила темно-серыми старыми туфлями на каблуках, которые она надевала как минимум 12 раз, отмечается в материале. Стоимость обуви марки Rupert Sanderson составляет 425 фунтов стерлингов (41 480 рублей). В руке она держала небольшой клатч под цвет туфель.

Читатели издания обругали наряд Миддлтон в комментариях под снимками. «Ее платье очень старомодное и скучное. Она выглядит намного старше своего возраста», «2400 фунтов стерлингов за это платье? Кое-кого ограбили», «Я ношу одну и ту же обувь по несколько лет. То же мне — 12 раз», «Цена ее наряда может прокормить огромное количество людей», — высказывались они.

В октябре Кейт Миддлтон и принц Уильям пересели на машину за 10 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Audi RS e-tron GT, который оснащен электродвигателем с батарейным питанием для езды без выбросов углекислого газа. На нем пара приехала на премию в области экологии Earthshot Awards 2021.