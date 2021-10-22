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Во внешнем виде Кейт Миддлтон увидели подражание жене Бекхэма

Гарриет Дэви: Кейт Миддлтон копирует стилевые решения жены футболиста Дэвида Бекхэма
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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Globallookpress.com

Журналисты увидели во внешнем виде герцогини Кембриджской Кэтрин подражание стилю певицы и дизайнера Виктории Бекхэм. Соответствующий материал публикует The Sun.

Модный редактор Гарриет Дэви проанализировала публичные выходы жены футболиста Дэвида Бекхэма и Кейт Миддлтон и пришла к выводу, что последняя копирует некоторые стилевые решения предпринимательницы. Так, например, при подборе нарядов она придерживается колорблокинга — комбинирования разных ярких цветов в одном комплекте.

«Виктория более смелая при выборе образов — она совмещает два или три ярких оттенка в наряде. В то время как Кейт предпочитает монохромную одежду. Несмотря на это, любой колорблокинг всегда привлекает внимание общественности», — подчеркнула специалистка.

Так, например, папарацци запечатлели дизайнера в начале октября на улицах Нью-Йорка в красном платье длины макси ее собственного бренда Victoria Beckham. После этого во вторник, 18 октября, супруга принца Уильяма появилась на публике в предметах гардероба того же цвета, а именно в облегающей водолазке Ralph Lauren и плиссированной юбке Christopher Kane.

«Стилисты часто используют такой модный трюк, поскольку наряд одного цвета — это беспроигрышный вариант, который всегда восхищает поклонников», — заключила Дэви.

Ранее в октябре яркий наряд Виктории Бекхэм стал мемом в соцсетях. Бизнесвумен посетила телестудию в красном лонгсливе с акцентными вставками на рукавах и брюках прямого кроя желтого цвета. В качестве обуви знаменитость выбрала туфли на каблуках. Ее образ дополнила зеленая сумка, собранные в низкий хвост волосы и нюдовый макияж.

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