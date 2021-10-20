Кейт Миддлтон появилась на публике в наряде за 130 тысяч рублей

Кейт Миддлтон вышла на публику в Лондоне в дорогой одежде и подверглась критике в сети

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила благотворительное мероприятие в Лондоне в наряде более чем за 130 тысяч рублей и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Так, 39-летняя Кейт Миддлтон вышла на публику в красных плиссированной юбке бренда Christopher Kane стоимостью 845 фунтов стерлингов (почти 83 тысячи рублей) и водолазке марки Ralph Lauren за 225 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей).

Свою дорогую одежду она дополнила небольшой коричневой сумкой, цена которой, согласно информации издания, составляет 295 фунтов стерлингов (почти 29 тысяч рублей), а также лодочками на каблуках такого же цвета.

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Читатели издания принялись обсуждать внешний вид жены принца Уильяма в комментариях под снимками. «Как юбка может стоить 845 фунтов стерлингов?», «Привилегированная женщина носит одежду, которая стоит больше, чем ежемесячный доход многих семей», «Платье прекрасное, но цены на вещи просто глупые. Ей следует выбирать более бюджетные вещи», «Итак, ее наряд стоит колоссальных 1350 фунтов стерлингов. Это вульгарно, у нее нет совести», «Что за одержимость дорогими нарядами?» — возмущались они.

Ранее в октябре Кейт Миддлтон и принц Уильям пересели на машину за 10 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Audi RS e-tron GT, который оснащен электродвигателем с батарейным питанием для езды без выбросов углекислого газа. На нем пара приехала на премию в области экологии Earthshot Awards 2021.