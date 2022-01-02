Отсутствие критики в адрес Путина привело к политическому скандалу в Ирландии

Отсутствие критики в адрес президента России Владимира Путина со стороны ирландской оппозиционной партии «Шинн Фейн» привело к политическому скандалу в стране. За это партию и ее председателя Мэри Лу Макдональд раскритиковал премьер-министр Ирландии Михол Мартин, его слова приводит издание The Irish Times.

По его мнению, партия поддерживает Россию и ее президента, а также выступает против Европейского союза. То, что члены партии последние несколько лет не критиковали Россию, премьер считает необычным фактом.

«Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены "Шинн Фейн" промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной», — заявил Мартин.

Ранее лидеры Британии, США, Франции, ФРГ и Италии призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Они также выступили за возобновление переговоров Москвы и Киева в «нормандском формате».