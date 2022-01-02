Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Спасший девушку от насильника-мигранта описал это словами «он успел снять штаны»

Спасший девушку от насильника: я не сделал ничего такого, чего бы не сделал мужчина

Фото: Подъем

Мужчина, который спас девушку от насильника-мигранта в Троицке, описал инцидент. По его словам, он не сделал ничего такого, чего бы не сделал настоящий и уважающий себя мужчина. Его слова приводит «Подъем».

Мужчина рассказал, что работает водителем по доставке автозапчастей. В новогоднюю ночь он вышел прогуляться и заметил возню на парковке, которая находится за выставочным центром.

«Тело успело снять только свои штаны. За них я его и стащил с нее», — сказал он. Позднее выяснилось, что изнасиловать 38-летнюю женщину попытался дворник-мигрант. 2 января его задержали, злоумышленник признал свою вину.

По словам спасителя женщины, она сейчас «держится молодцом», а сам он очень сильно за нее переживает. Мужчина отметил, что с ней сейчас находятся самые близкие люди.

«Я хочу жить в городе, стране без мигрантов-насильников, для которых каждую пятницу перекрывают движение на Городской. Которые решили, что могут творить здесь с нами что угодно!» — добавил он.

Ранее в Москве пассажирка обвинила в сексуальных домогательствах таксиста, который смотрел во время поездки порнографический ролик. Она заявила, что таксист задавал ей вопросы о замужестве и наличии у нее незамужних подруг.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о компромате на Зеленского у Путина
Коты нашли способ погреться зимой на улице и выключили интернет хозяину
Спасший девушку от насильника-мигранта описал это словами «он успел снять штаны»
Тихановская заявила о попытке силовиков замести следы в гибели белоруса
Экс-президент Украины Ющенко сменил образ
В Амстердаме полиция жестоко избила протестующих
Россиянин устроил опасный дрифт на «Жигулях» в новогоднюю ночь
Бородина взяла билеты за миллион рублей и возмутилась нехваткой пледов на борту
В Совфеде рассказали об удивительных последствиях расставания Литвы и России
Байден опубликовал новогоднее поздравление и возмутил американцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter