Спасший девушку от насильника-мигранта описал это словами «он успел снять штаны»

Мужчина, который спас девушку от насильника-мигранта в Троицке, описал инцидент. По его словам, он не сделал ничего такого, чего бы не сделал настоящий и уважающий себя мужчина. Его слова приводит «Подъем».

Мужчина рассказал, что работает водителем по доставке автозапчастей. В новогоднюю ночь он вышел прогуляться и заметил возню на парковке, которая находится за выставочным центром.

«Тело успело снять только свои штаны. За них я его и стащил с нее», — сказал он. Позднее выяснилось, что изнасиловать 38-летнюю женщину попытался дворник-мигрант. 2 января его задержали, злоумышленник признал свою вину.

По словам спасителя женщины, она сейчас «держится молодцом», а сам он очень сильно за нее переживает. Мужчина отметил, что с ней сейчас находятся самые близкие люди.

«Я хочу жить в городе, стране без мигрантов-насильников, для которых каждую пятницу перекрывают движение на Городской. Которые решили, что могут творить здесь с нами что угодно!» — добавил он.

Ранее в Москве пассажирка обвинила в сексуальных домогательствах таксиста, который смотрел во время поездки порнографический ролик. Она заявила, что таксист задавал ей вопросы о замужестве и наличии у нее незамужних подруг.