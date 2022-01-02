Британским военным приказали имитировать активность у границ с Россией

Находящимся у границ с Россией в Эстонии британским военнослужащим приказали вести себя таким образом, чтобы создавать видимость постоянной занятости, имитирую бурную активность, сообщает издание The Mirror. Такое распоряжение поступило из-за визита на базу старшего офицера Королевского флота, адмирала сэра Тони Радакина.

По словам источника, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, не заканчивают свою работу к Рождеству. В тексте приказа было сказано, что адмирал посетит ангар с тяжелым вооружением, а солдатам необходимо притвориться, что они в это время проводят техосмотр.

«Запускайте машины, открывайте все люки и так далее. Выпустите внешний слой комплекта, принесите руководство по эксплуатации, чтобы представить, что вы проводите функциональный тест командира», — написано в приказе.

Также источник добавил, что такая «чушь» происходит каждый раз во время посещения базы старшими офицерами, а военным приходится выполнять бессмысленные задания. Он отметил, что по мнению офицеров это должно поднимать боевой дух солдат, однако на деле это сбивает их с толку и приводит к бессмысленной потере времени.

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