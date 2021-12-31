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Украинским летчикам предрекли «подметание аэродромов» в случае вступления в НАТО

Экс-нардеп Украины Савченко предостерегла страну от вступления в НАТО

Фото: Globallookpress.com

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «НАШ» рассказала, что ждет Украину в случае вступления в НАТО. Она предрекла, что если это когда-либо произойдет, то с украинскими военными все-равно никто не станет считаться и предостерегла страну от вступления в альянс.

«Я была в Ираке и я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — заявила экс-нардеп.

Она добавила, что если начнется война альянса с Россией, то она сможет дойти до границы Германии или Франции, пока ее не остановят. Савченко подчеркнула, что Прибалтике организация оставила лишь пехотинские батальоны, не предоставив им достойной обороны. Политик считает, что коллективная защита альянса не поможет Латвии, Литве и Эстонии в войне против России.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал НАТО к срочным действиям по безопасности, отметив, что российские предложения не несут угрозы безопасности США или альянсу. По словам Антонова, при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности.

Марина Совина
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