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Названы выгодные месяцы для отпусков в 2022 году

Экономисты Матвеев и Калугин посоветовали брать отпуск в марте, августе, сентябре, декабре

Фото: Pixabay

Независимый финансовый эксперт, автор проекта о финансах для детей «Лесная биржа» Эдуард Матвеев и экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин в интервью URA.RU рассказали россиянам, когда в 2022 году лучше всего брать отпуск.

Россиянам, зарплата которых зависит от числа рабочих смен, Матвеев посоветовал брать отпуск в марте, августе, сентябре и декабре. Он назвал эти месяцы выгодными для отдыха. Эксперт объяснил, что граждане трудятся в январе на десять дней меньше, однако получают такой же оклад. Соответственно, рабочий день становится дороже.

«И если вы будете брать в дополнение к тем же январским праздникам дополнительные дни, то получается, что вы получите за эти дни меньше, чем вы получили в качестве оклада. В 2022 году, если посчитать количество рабочих дней в месяцах, то наиболее выгодно брать отпуск в сентябре, августе, декабре и марте», — объяснил специалист.

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Экономист добавил, что при сдельной работе нет особой разницы, на какое время планировать отдых. При проектной деятельности и деятельности, направленной на результат, лучше закончить все задачи, а потом уже уходить в отпуск. В противном случае есть риск потерять контроль над проектами, что приведет к потере денег.

Калугин добавил, что даже в выгодных для отпусков месяцах следует учитывать некоторые нюансы. Например, не стоит ехать в августе в Турцию, поскольку туры в это время будут достаточно дорогими. «Но с точки зрения белой зарплаты вам работодатель выплатит много», — отметил он.

Ранее россиянам назвали способ правильно отдыхать. Для этого психотерапевт Гурген Хачатурян посоветовал не стараться проводить свободные дни продуктивно.

Марина Совина
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