Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне поделились планами путешествий на 2022 год

OneTwoTrip: популярными местами для путешествий по России стал Байкал, Камчатка и Алтай

Фото: Matteo Nardone / globallookpress.com

Россияне рассказали, куда они хотят отправиться в путешествие в 2022 году. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, 86 процентов опрошенных планируют больше путешествовать в новом году, при этом 77 процентов хотели бы отправиться за границу. Самым привлекательным зарубежным направлением стала Франция — она набрала 6,7 процента голосов. Второе по популярности место, Мальдивы, интересует 5,6 процента путешественников, США — пять процентов, остров Бали и Таиланд — по четыре процента. Мнения остальных респондентов сильно разделились.

Среди российских мест лидером стал Байкал — его хотят увидеть 19 процентов участников опроса. На Камчатке мечтают побывать 15 процентов, на Алтае — 13,6 процента. Популярными направлениями также оказались Карелия — 8,4 процента, Сочи и Крым — по 7,5 процента. Около половины россиян (53 процента) поделились, что планируют путешествовать по своему региону.

Материалы по теме:
Русский бриллиант Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Русский бриллиантПочему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
31 декабря
«Помню, как бежала, переступая через тела» Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Помню, как бежала, переступая через тела»Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
4 января

Отмечается, что 74 процента респондентов хотели бы успеть отправиться в поездку по интересующему их направлению уже в начале 2022. Дожидаться теплого времени года будут 36 процентов, а 64 процента признались, что им все равно, когда ехать.

Помимо прочего, 82 процента участников опроса заявили, что хотели бы отдохнуть более двух раз, 18 процентов — до двух. При этом основная часть туристов (73 процента) считает, что в новом году лучше сделать больше коротких поездок, чем в одну, но на длительный срок. 59 процентов россиян уже начали откладывать деньги на путешествие или присматривать выгодные предложения.

Ранее в январе глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский заявил, что цены на путешествия по стране в 2022 году должны увеличиться примерно на десять процентов. «В периоды низкой загрузки, мы будем иметь некие снижения», — уточнил он.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности увольнения Путиным генерала СКР
Россияне поделились планами путешествий на 2022 год
Названы главные ошибки православных россиян перед Рождеством
Два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине на Камчатке
Китай скупил половину запасов продовольствия в мире
Профессор дала прогноз по коронавирусу на 2022 год
Глава ДНР назвал два пути развития Донбасса
Опубликован список погибших в ДТП под Рязанью
Старейшая женщина в мире отпраздновала 119-летие
Футбольный фанат решил отрабатывать удары мячом на бывшей жене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter