Спрогнозирован рост цен на туры по России

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский заявил, что цены на путешествия по стране в 2022 году должны увеличиться примерно на десять процентов. Рост цен он спрогнозировал в беседе с URA.RU

«Ценообразование следует за спросом и пиковые периоды высокого спроса, мы будем иметь большее повышение цен. В периоды низкой загрузки, мы будем иметь некие снижения», — подчеркнул он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в свою очередь отметил, что ряд направлений стали более доступным. «Никогда не возможно было отправиться в путешествие на Сахалин с перелетом из Москвы за 35-38 тысяч рублей. Там один авиабилет 40 тысяч стоит», — сказал он.

По его словам, внутренний туризм превысил показатели 2019 года, что свидетельствует о восстановлении путешествий по России.

Ранее в декабре исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала Турцию самым популярным иностранным направлением среди россиян в 2021 году. По предварительным подсчетам, в уходящем году страну посетили 4,6 миллиона отечественных туристов.

