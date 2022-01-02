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Бушующий потоп из кипятка в российском доме попал на видео

В Люберцах подъезд многоэтажного дома залило кипятком, прокуратура начала проверку

Кадр: Telegram-канал «Moсква с огоньком»

Подъезд 11-этажного дома в подмосковных Люберцах залило кипятком, инцидент с бушующим потопом попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как поток горячей воды льется по лестничным пролетам. Все пространство заполнено паром. Пользователи в соцсетях утверждают, что люди боялись выходить из квартир, а лифты остановились. Отмечается, что последствия инцидента устранили сотрудники российских коммунальных служб.

Пресс-служба прокуратуры Московской области в свою очередь сообщила о начале проверки.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

Ранее в другом российском городе — Железногорске — школьников залило кипятком во время занятий. В местной гимназии гимназии посреди урока прорвало батареи отопления, произошел потоп, и вода залила несколько этажей.

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Никита Абрамов
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