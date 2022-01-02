Россиянин нашел выброшенные около отдела полиции документы мигрантов

В Екатеринбурге россиянин обнаружил документы мигрантов, которые выбросили около мусорки. Об этом сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Находка была сделана в поселке Совхозном, рядом с пересечением улиц Предельной и Городской. Местный житель отметил, что мусорка находится около отдела полиции.

В пресс-группе городского УМВД заявили, что сотрудников ведомства не стоит упрекать в небрежном отношении к документам. По словам сотрудников правоохранительных органов, место, где их обнаружили — всего лишь совпадение, а сами документы с давно истекшим сроком годности.

«Документы, которые обнаружили жители Совхозного — это разрешения на работу. Эти документы после оформления в отделе по вопросам миграции не хранятся, а после истечения срока их действия обратно гражданами в отдел не сдаются. Соответственно, скорее всего, выбросили их либо сами владельцы, либо их работодатели», — приводит «Уралинформбюро» сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что мигранты, которые незаконно работают в России, с 1 января 2022 года могут быть выдворены из страны с запретом на обратный въезд. В ведомстве отметили, что работодатели незаконно трудящихся мигрантов будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за человека.