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В Госдуме отреагировали на слова о возможном развале НАТО до вступления Украины

Депутат Госдумы Белик: Запад превращает вступление Украины в НАТО в рычаг давления на РФ
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Украинские политики рассматривают вступление страны в НАТО как надежду, а Запад превращает это в рычаг давления на Россию, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он отреагировал на слова Валерия Ивасюка, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Ющенко, о том, что Североатлантический альянс может развалиться до того, как в него вступит Киев, передает RT.

«Обещания о заветном присоединении к военному блоку Киев получает постоянно: Украина как агрессивный сосед России, действующий по команде извне, очень выгодна странам НАТО», — сказал Белик.

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Он добавил, что перспектива размещения американских войск где-нибудь в районе Харькова угрожает не только безопасности России, но и благополучию каждого ее жителя.

О том, что НАТО может прекратить существование прежде, чем в него вступит Украина, Ивасюк заявил ранее в январе. По его словам, это может произойти в том случае, если Россия продолжит вести такую же политику. «Тогда возникает вопрос, какова функция записи в Конституции нашего направления в НАТО? Я считаю, что эта функция одна и она очень важна — чтобы не дай Бог ни у одной грядущей власти, президента или Верховной Рады не было соблазна свернуть на Восток, и эта функция — предостережение», — пояснил политик.

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Варвара Кошечкина
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