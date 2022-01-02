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В российском городе школьница убила отца под Новый год

В Симферополе под Новый год 13-летняя школьница убила отца, защищая мать

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Симферополе 13-летнюю россиянку заподозрили в убийстве отца во время ссоры родителей, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

В субботу, 1 января, в полицию обратилась школьница, которая рассказала о ссоре родителей под Новый год. По ее версии, во время конфликта отец избил мать девочки, а затем совершил суицид. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в ходе конфликта между родителями девочка хотела защитить мать и напала на отца. По предварительным данным, ребенок пять раз ударил мужчину ножом в грудь и живот. От полученных ранений он скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В октябре в Краснодарском крае за двойное убийство родителей был осужден 37-летний Константин Кушнаренко, он сел на 16 лет в колонию строгого режима. После очередной ссоры из-за алкоголя он решил убить отца, для чего похитил из сейфа его охотничье ружье и патроны. Испугавшись, что мать могла услышать выстрелы, решил расправиться и с ней.

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Алия Шарафутдинова
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