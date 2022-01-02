Стало известно об увольнении Путиным генерала СКР

Президент России Владимир Путин уволил из Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Об этом стало известно из копии указа, подписанного главой государства и опубликованного в Telegram-канале адвоката Сергея Бадамшина, на публикацию обратил внимание «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что при этом на портале официальных правовых актов и на сайте Кремля документа с подобным содержанием под указанным порядковым номером нет.

Бумага была подписана во вторник, 28 декабря, причины увольнения в ней не упоминаются.

Известно, что Габдулин возглавлял расследования «болотного» и «московского» дел, трагедии в «Зимней вишне» и массового убийства в Пермском госуниверситете. Вдобавок он вел дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), дела бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-главы «РусГидро» Евгения Дода.

1 января сообщалось, что Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совета безопасности. Причина его увольнения неизвестна.

