В Свердловской области из-за аварии без тепла остались тысячи человек

В городе Верхняя Салда Свердловской области из-за аварии тепловой сети без тепла остались 17,6 тысячи человек, сообщили в воскресенье, 2 января, в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Об этом пишет ТАСС.

«В Верхней Салде для аварийного ремонта магистральной тепловой сети отключено горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивной, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточной, Карла Маркса. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17,6 тысячи человек), 11 социально значимых объектов», — говорится в сообщении.

Коммунальными службами ведется оперативный ремонт, его планируют закончить к 3 января. На месте аварии работают 18 человек и пять единиц техники. На данный момент в городе температура воздуха составляет минус 6 градусов, ночью, по прогнозам, она опустится до минус 10 градусов.

В октябре прошлого года из-за аварии на теплосети от системы отопления были отключены 55 многоквартирных домов и 6 объектов социальной инфраструктуры в Саратове. Из-за инцидента в школах решили организовать сокращенные уроки, а в детских садах разрешили работать только дежурным группам.

В феврале 2021 года в Воронеже без отопления и горячей воды остались 170 многоквартирных домов. Причиной отключения теплоснабжения стала авария на местных сетях. В день, когда случился инцидент, температура на улице опустилась до минус 20 градусов.